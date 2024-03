Padrasto de Medina volta a acompanhar o surfista em campeonato após briga

Do UOL, em São Paulo

Charles Saldanha, padrasto de Gabriel Medina, voltou a acompanhar o surfista em competições anos depois da briga familiar que afastou o tricampeão mundial dele e da mãe, Simone.

O que aconteceu

Charles está na Austrália para apoiar Medina durante a etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe.

O UOL apurou que o padrasto voltou a acompanhar o surfista, mas não como técnico, função que exercia antes do racha familiar.

Medina segue sendo treinado pelo australiano Andy King, com quem Gabriel fechou após o racha com o padrasto. Andy e Charles, inclusive, aparecem juntos em um vídeo publicado pelo próprio surfista no Instagram.

Charles também deve seguir acompanhando Medina na Austrália na próxima etapa do Circuito Mundial, em Margaret River.

Depois deste evento, Charles seguirá com Sophia Medina, irmã de Gabriel, para o Challenger Series na Gold Coast, também na Austrália, onde a surfista vai competir.

Apesar do racha entre Gabriel, Charles e Simone, o tricampeão mundial manteve contato com Sophia e com seu outro irmão, Felipe.

O racha na família Medina

Medina cortou relações com a mãe e o padrasto durante seu relacionamento com Yasmin Brunet — eles ficaram juntos por cerca de dois anos, entre 2020 e 2022.

Um dos motivos do racha foi financeiro. Medina se incomodou com a forma como Simone administrava os ganhos do surfista.

Gabriel, inclusive, se afastou do Circuito Mundial em 2022 para cuidar da saúde física e mental.

Ele se reaproximou da família nos últimos meses. No começo de março, Simone celebrou a reaproximação após Medina garantir vaga nas Olimpíadas de Paris.