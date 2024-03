No CT do Corinthians, Santos fecha preparação para encarar o Red Bull Bragantino na semi do Paulista; veja provável time

Nesta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco do Santos encerrou a preparação para o duelo decisivo da semifinal do Campeonato Paulista. O Peixe encara o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.

O grupo do Alvinegro Praiano realizou um treino físico e tático. Depois, o técnico Fábio Carille ajustou os últimos detalhes para o confronto e definiu o 11 inicial que irá a campo contra o Massa Bruta.

Os trabalhos desta terça-feira foram realizados no CT Dr. Joaquim Grava pois, como a partida será no estádio corintiano, a diretoria e comissão técnica do Peixe anteciparam a ida à capital paulista para evitar qualquer problema na logística.

Para o embate na Capital paulista, Carille terá um desfalque certo. Otero foi expulso contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Paulistão, e terá que cumprir suspensão automática. Pedrinho, Patati e Marcelinho são opções para substituir o venezuelano.

Aderlan segue como dúvida. O lateral direito, ex-Red Bull Bragantino, sentiu um incômodo na região posterior da coxa esquerda pouco antes da partida contra a Lusa e está em transição física. Por outro lado, Giuliano está recuperado de lesão muscular e pode voltar ao time titular para jogar ao lado de Cazares.

Assim, um provável Santos para a semifinal tem: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca, Giuliano e Cazares; Guilherme e Furch.

Mesmo longe da Vila Belmiro, o Santos deve ter casa cheia. De acordo com o clube, os mais de 40 mil ingressos de arquibancadas que foram colocados à disposição já foram esgotados, restando apenas alguns camarotes disponíveis.