Portugal perde da Eslovênia na volta de Cristiano Ronaldo e vê fim de invencibilidade

Hoje (26), no Stadion Stozice, Portugal foi derrotado pela Eslovênia pelo placar de 2 a 0 em amistoso. Assim, a seleção portuguesa, que contou com a volta de Cristiano Ronaldo, encerrou a sequência de 11 jogos de invencibilidade — a última derrota da seleção havia sido na eliminação da Copa do Mundo de 2022, contra Marrocos.

Cerin e Esnilk, ambos no segundo tempo, fizeram os gols do jogo.

Com a vitória, a Eslovênia chegou a seu quarto jogo sem saber o que é perder. No período, são três vitórias e um empate.

Além da volta de CR7, o amistoso também tornou Pepe o jogador com mais jogos ao lado de Cristiano Ronaldo (343), passando Benzema.

Portugal só voltará aos gramados no dia 4 de junho para enfrentar a Finlândia, no Estádio José Alvalade, às 15h45 (de Brasília), em amistoso. No mesmo dia, também por partida amistosa, a Eslovênia receberá a Armênia, às 12h, no Stadion Stozice.

Como foi o jogo

Na primeira etapa, as duas equipes passaram em branco. Contudo, aos 27 minutos da etapa complementar, a Eslovênia inaugurou o marcador com Adam Cerin, que recebeu na entrada da área e tabelou com Benjamin Sesko. Ao ser acionado novamente, em profundidade, o meio-campista tocou de pé direito para o fundo das redes, na saída do goleiro.

A Eslovênia cresceu na partida e voltou a marcar aos 35 minutos. Após jogada bem trabalhada pela esquerda, Petar Stojanovic tocou para Timi Elsnik, que, dentro da grande área, chutou forte no canto superior esquerdo do goleiro.