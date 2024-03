Mauro Cezar: Vini Jr uma hora não vai aguentar, por mais que goste do Real

O colunista Mauro Cezar Pereira comentou no UOL News Esporte o desabafo em tom de dor e resistência de Vini Jr contra o racismo na Espanha. Na visão de Mauro, uma hora o craque brasileiro vai cansar de ser alvo de ataques racistas e pode deixar o Real Madrid por esse motivo.

'Uma hora ele não vai aguentar, por mais que goste do Real': "Essa pecha vai colando nas pessoas, no país, na população, é muito ruim para a própria Espanha. Entendo que ele não queria entregar os pontos para os vermes racistas, mas acho que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. Vamos imaginar que algum time da Premiere League com algum poderia econômico chegue no Real Madrid e faça uma proposta, lógico, procurando staff do jogador, ele vai ter que pensar bem. Por mais que ele goste de Madri, do Real Madrid, da torcida, dos colegas de time, ele é muito jovem, tem muita carreira pela frente".

'Eles encaram racismo como normal, é assim que acontece': "Imagina se o Vini Jr sai do Real Madrid porque não tem mais clima, vai jogar em outro país e o futebol dele cresce, cresce, cresce e ele vira um jogador bem melhor do que ele já é. Imagina, um jogador que poderá passar toda a carreira no Real Madrid se ele tiver longevidade no alto desempenho, no alto nível. Isso pode ser até um divisor de água para muita gente, mas eles encaram como algo normal, é bizarro, mas é assim que a coisa acontece".

'Caso Gabigol é absurdo e expõe falta de comando no Flamengo', diz Mauro

Mauro Cezar criticou a falta de comando no Flamengo no caso da suspensão de dois anos de Gabigol. Segundo ele, o jogador se comportou mal na ocasião do exame de doping no CT do clube e deveria ter sido repreendido e orientado pelos superiores.

