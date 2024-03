Mauro Cezar: 'Caso Gabigol é absurdo e expõe falta de comando no Flamengo'

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no UOL News Esporte a falta de comando no Flamengo no caso da suspensão de dois anos de Gabigol. Segundo ele, o jogador se comportou mal na ocasião do exame de doping no CT do clube e deveria ter sido repreendido e orientado pelos superiores.

'Falta comando no Departamento de Futebol do Flamengo': "O atleta profissional sabe que qualquer comportamento com relação a doping que gere algum tipo de suspeita pode causar problemas para ele. Então, não dá para entender por que ele fez isso. Acho também que evidencia outra questão que é a falta de comando do Departamento de Futebol do Flamengo".

'Não adianta passar pano. Não pode fazer isso': "No momento que chega a equipe antidopagem, o relato é que ele foi, não quis fazer xixi, depois voltou, pegou o vidro e fez sem avisar a ninguém, o integrante da equipe antidopagem teve que correr atrás dele para ir no banheiro, aí ele tentou esconder a genitália, aí na sequência entregou o vidro aberto, eles relatam uma série de comportamentos fora do padrão. E você tem que seguir, negócio de doping não tem conversa, faz direitinho ali para não ter problema, o relato é esse. Se o relato tem vínculo com a verdade, então não adianta passar pano. Não pode fazer isso".

Mauro Cezar: 'Vini Jr uma hora não vai aguentar, por mais que goste do Real'

Mauro Cezar comentou o desabafo em tom de dor e resistência de Vini Jr contra o racismo na Espanha. Na visão de Mauro, uma hora o craque brasileiro vai cansar de ser alvo de ataques racistas e pode deixar o Real Madrid por esse motivo.

