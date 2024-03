Londrina anuncia contratação por empréstimo de goleiro com passagem pelo Coritiba

Nesta terça-feira, o Lodrina anunciou a contratação por empréstimo, junto ao Azuriz-PR, do goleiro Arthur Bittencourt, de 27 anos, até o final da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Além do Azuriz, onde disputou o Campeonato Paranaense em 2024, Arthur também soma passagens por Coritiba, Tupy-ES, Foz do Iguaçu, Castanhal-PA, CRB e Mirassol.

Eliminado nas quartas de final do Estadual, o Londrina retorna aos gramados nesta quarta-feira, em jogo amistoso diante do Corinthians. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel-PR.

Confira a ficha completa do atleta:

Nome completo: Arthur Henrique Bittencourt



Data de nascimento: 28/01/1997 (27 anos)



Cidade que nasceu: Braço do Norte-SC



Altura: 1,91m



Dominância: Destro

2024: Londrina



2024: Azuriz



2023: CRB



2023: Mirassol



2022: CRB



2021: CRB



2021: Coritiba



2020: Castanhal-PA



2020: Coritiba



2019: Foz do Iguaçu



2019: Tupy-ES



2019: Coritiba



2018: Coritiba (base)