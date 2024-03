Limpeza e aplicação de novo composto: o que mudou no gramado do Allianz Parque

O Palmeiras retornará ao Allianz Parque depois de dois meses para jogo da semifinal do Campeonato Paulista. A partida contra o Novorizontino acontece nesta quinta-feira (28), às 21h35 (de Brasília). Os atletas se depararão com um gramado diferente em relação à última vez que jogaram lá.

Durante o período que o Verdão ficou longe de casa, o Allianz passou por uma reforma, que começou em fevereiro e terminou no último dia 16 de março. Foram removidas 52 toneladas de termoplástico e adicionadas 22 toneladas de cortiça, um infill orgânico extraído da casca do carvalho. Esse novo material foi trazido de Portugal em um carregamento de sete aeronaves.

O que mudou?

A reforma consistiu em remover o termoplástico e colocar a cortiça. O primeiro composto provocou às más condições do gramado em decorrência de seu derretimento devido às altas temperaturas e poluição da cidade de São Paulo. Essa condição se agravou ainda mais nos únicos dois jogos do Verdão no Allianz, em janeiro, como contou Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass.

"O termoplástico ainda não tinha atingido esse estresse todo. Esse problema se agravou muito nos dois últimos jogos de forma muito rápida e então tomamos uma ação. Por conta da poluição, estávamos entendendo que bastava fazer uma limpeza e tentamos fazer isso por diversas vezes. Já estávamos vendo esse problema e já viemos trabalhando nisso. Limpamos o gramado com um químico, uma forma de limpar o termoplástico sem agredir a grama. Teve uma solução muito rápida, mas é difícil limpar 52 toneladas de termoplástico, pega muito superficial. Depois, o fornecedor do termoplástico indicou para passar talco porque suga a sujeira quando gruda nela. Deu certo por um período, depois não funcionou. Quando veio final do ano, a gente ia tentar tirar esse termoplástico, tentar limpar fora e colocar de novo, (o problema) se agravou rápido e por isso não conseguimos tomar uma ação antes", disse.

A grama, por sua vez, é a mesma que foi instalada há quatro anos. Quem estiver em campo, porém, pode sentir alguma diferença provocada pela alteração do composto. Essa nova cortiça deixará o gramado mais semelhante à grama natural e com a temperatura mais baixa, já que trata-se de um isolante térmico.

"A grama continua com os mesmos 50 milímetros de quando instalamos em 2020. Estamos com enchimento novo. A vida útil vai longe. Estamos ajustando o modelo de implementos, mas é muito semelhante ao termoplástico. Tem suas particularidades, é mais leve", explicou Alessandro Oliveira.

A Federação Paulista de Futebol liberou o estádio para receber jogos na última semana. Em fevereiro, a FPF havia vetado o local para duelos do Paulistão. O gramado, porém, ainda não passou por inspeções da Fifa, que devem ser feitas nesta quarta-feira.

Demorou?

Com o Allianz Parque à disposição, o Palmeiras precisou mandar cinco jogos na Arena Barueri. Durante o processo do conserto do gramado, a empresa responsável pela manutenção teve alguns problemas, como por exemplo a demora na liberação da cortiça.

O material, que foi importando de Portugal precisou passar por inspeção da Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional), órgão responsável pela inspeção de produtos agropecuários. A reforma poderia ter sido concluída de forma mais rápida caso o composto já estivesse há disposição.

"Se tivesse com esse material em mãos, teria entregue muito antes. A gente até contou com isso desde que tudo desse certo: embarque, Receita Federal, Vigiagro, que é o departamento agrícola que tem que aprovar. Dependia de uma série de outras situações para ter o material aqui. Mas diante de todo esse cenário. Se fosse trazer de navio, demoraria 60 dias para chegar o material e teríamos mais 15 ou 20 dias para colocar. Isso é um recorde para nós, e dito por alguns outros parceiros do gramado sintético. Fizemos algo muito rápido e eficiente para retomar os jogos em alta performance", explicou Alessandro Oliveira.

Desde a conclusão da reforma, apenas a equipe sub-20 testou o gramado, onde realizou três treinos. A equipe profissional tem uma primeira atividade agendada no Allianz na manhã desta quarta-feira, véspera da partida da semifinal do Campeonato Paulista.