Jogadores do Inter cobraram Robert Renan e Mauricio após eliminação

Robert Renan e Mauricio foram cobrados pelas principais lideranças do grupo do Inter após a eliminação nos pênaltis para o Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho, ontem.

O que aconteceu

Robert Renan virou vilão ao tentar uma 'cavadinha' durante as cobranças de pênalti. O goleiro Gabriel Vasconcellos, do Ju, defendeu, e o lance — combinado com o gol do time de Caxias do Sul logo em seguida — significou a desclassificação do Colorado.

Mauricio foi expulso no segundo tempo do jogo após se envolver em uma confusão com Nenê. Anderson Daronco, árbitro da partida, foi chamado ao VAR e entendeu que o meia colorado tentou agredir o rival.

Após a queda dolorosa no Beira-Rio, nos vestiários, os jogadores mais experientes fizeram uma cobrança forte aos dois. As atitudes de ambos foram consideradas irresponsáveis.

Depois do jogo, Alan Patrick, capitão do time, se manifestou na zona mista sublinhando que todo jogador do Inter precisa ser responsável pelo que faz.

Quando se joga em alto nível, quando se joga em uma equipe gigante como é o Internacional, em acho que temos que ter essa noção de tudo que você fizer tem uma repercussão muito grande.

Alan Patrick

O técnico Eduardo Coudet presenciou a cobrança nos vestiários, mas entendeu que era o 'momento dos jogadores' e preferiu não intervir. O treinador e a direção também irão realizar cobranças ao longo dos próximos dias.

A eliminação significa ao Inter o terceiro ano seguido fora da final do Gauchão, além de completar oito anos sem conquistar títulos.