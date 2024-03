Irmã de CR7 vai à Arena, e Grêmio envia camisa personalizada para o jogador

Bem-vindos à casa do maior do Sul! 🇪🇪💙 É noite de Arena cheia com um grande reforço na torcida. A irmã do craque Cristiano Ronaldo acaba de chegar na @todosnaarena. Bora aproveitar o jogo e desfrutar do show da torcida Tricolor, Katia!! pic.twitter.com/xSsc5S0X8x