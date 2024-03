Inter cai para o Juventude e fica fora da 3ª final consecutiva do Gaúcho

O Juventude é o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho. Na noite de hoje (25), o Ju bateu o Internacional por 6 a 5, nos pênaltis, e garantiu sua vaga na decisão. As equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal, no Beira-Rio.

Zé Marcos abriu o placar para o Juventude, mas Renê deixou tudo igual para o Internacional com a bola rolando. O Colorado teve um jogador ao menos ao longo da etapa final após a expulsão de Maurício.

Mercado e Robert Renan — este de cavadinha — desperdiçaram os pênaltis pelo lado do Inter. Rochet defendeu a cobrança de Alan Ruschel

O Juventude não chegava à final do Gaúcho desde 2016. Naquela ocasião, o clube da cidade de Caxias do Sul perdeu para o Internacional na decisão.

O Colorado, por sua vez, ficará ausente da terceira final consecutiva. O clube ficou de fora das decisões de 2022 (Grêmio e Ypiranga) e 2023 (Grêmio e Caxias).

Agora, o Juventude aguarda quem avança entre Grêmio e Caxias para saber quem será seu adversário na final. O Imortal Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate no duelo que acontece amanhã (26).

As finais do Campeonato Gaúcho serão disputadas nos dias 30 de março e 6 de abril.

Como foi o jogo

Em casa, o Internacional começou o jogo pressionando e sendo dono das principais chances. Bruno Henrique levou perigo em um chute de fora da área, e Wanderson apareceu livre na área para completar cruzamento, mas pegou mascado na bola e viu Gabriel espalmar para escanteio.

O Juventude cresceu ao longo da etapa inicial e foi letal. O Ju começou a chegar aos 16 minutos e se viu perto do gol quando Edson Carioca acertou a trave. A bola ainda correu em cima da linha, mas Vitão tirou antes dela entrar. Mais tarde, Rochet até salvou uma finalização de Alan Ruschel, mas nada pôde fazer quando Zé Marcos completou cruzamento de escanteio para as redes, levando o 1 a 0 para o intervalo.

O Inter empatou logo no começo do segundo tempo e teve a chance da virada. Apesar da volta morna do intervalo, o Colorado chegou ao empate na bola aérea: Aránguiz cruzou na área, e Renê cabeceou para deixar tudo igual. Logo após o gol, Maurício teve a chance de fazer o segundo, mas, cara a cara com Gabriel, isolou.

Renê, do Internacional, comemora gol marcado pelo Internacional contra o Juventude no Campeonato Gaúcho Imagem: MAXI FRANZOI/AGIF

O Internacional ficou com um jogador a menos aos 30 minutos da etapa final. Maurício se desentendeu com Nenê ao tentar uma arrancada e deu um soco nas costas do meia do Juventude. Inicialmente, ambos levaram cartão amarelo, mas Anderson Daronco foi chamado pelo VAR e transformou a advertência ao jogador do Inter em expulsão por agressão.

O Juventude tentou atacar nos minutos finais, mas não fez valer o seu jogador a mais. A equipe visitante pouco conseguiu assustar Rochet, porém também não levou maiores sustos nos contra-ataques do Inter, levando a decisão para os pênaltis.

Os zagueiros foram os "vilões" do Inter nos pênaltis. Mercado acertou o travessão, e Robert Renan parou em Gabriel Vasconcelos após tentar uma cavadinha. Gilberto, Rildo, Jadson, Nenê, Kleiton e Kelvi converteram pelo Juventude, e Alan Ruschel desperdiçou. Alan Patrick, Renê, Wanderson, Valencia, Bruno Gomes fizeram pelo Colorado.