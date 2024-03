Inglaterra x Bélgica: onde assistir, horário e detalhes do amistoso

Inglaterra e Bélgica se enfrentam hoje (26), às 16h45 (de Brasília), em Wembley, Londres, em amistoso internacional.

O jogo terá transmissão do Sportv 3 (TV fechada). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Inglaterra e Bélgica buscam sua primeira vitória em 2024. As duas seleções tropeçaram na semana passada: os ingleses perderam para o Brasil por 1 a 0, enquanto os belgas empataram sem gols com a Irlanda.

A seleção inglesa tem três novos desfalques para hoje. Maguire, Walker — titulares contra o Brasil — e Johnstone foram cortados devido a problemas físicos. James Trafford e Rico Lewis foram puxados da seleção sub-21 para a equipe principal por Southgate.

Assim como a Inglaterra sem Kane, a Bélgica vai a campo sem seu principal craque. Kevin De Bruyne não foi convocado à seleção devido a um problema na virilha de longa data e optou por seguir no Manchester City em tratamento.

Esta é a última Data Fifa antes da Eurocopa. As seleções só disputarão mais dois amistosos em junho antes de iniciarem campanha no torneio continental. A Inglaterra está no Grupo C, com Eslovênia, Dinamarca e Sérvia, enquanto a Bélgica enfrentará Eslovênia, Romênia e o vencedor de Ucrânia x Islândia no Grupo D.

A Bélgica vem revertendo freguesia histórica diante do rival de hoje. A Inglaterra tem 16 vitórias e cinco empates em 25 confrontos diretos, mas três das derrotas vieram justamente nos últimos quatro jogos. Os Red Devils levaram a melhor duas vezes na Copa do Mundo de 2018 e em uma ocasião na Liga das Nações 2020/21.

Inglaterra x Bélgica - amistoso

Data: 26 de março de 2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Wembley, em Londres, Reino Unido

Transmissão: Sportv 3 (TV fechada)