Hernan: Goleiro do Juventude sabia que Robert Renan daria uma cavadinha

O goleiro Gabriel, do Juventude, já sabia que o zagueiro Robert Renan, do Inter, bateria seu pênalti de cavadinha, revelou André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, o alerta aconteceu no café da manhã do Juventude horas antes da eliminação do Inter semifinal do Gaúcho. Ontem, após empate no tempo normal, Gabriel defendeu a cavadinha de Robert Renan nas penalidades e colocou o time de Caxias do Sul na final.

Tenho um bastidor maravilhoso para contar. Café da manhã do Juventude no dia do jogo. Bate-papo. Se for para os pênaltis, esse jogador bate assim, aquele jogador bate assim. No Juventude, tem um jogador que conhece o Roberto Renan desde moleque, virou para o goleiro Gabriel e falou assim: 'ele cava todas'. Um atleta do Juventude que conhece o Robert Renan desde a base, o alerta foi: 'irmão, ele cava todas'. Então, segundo esse relato de uma pessoa do Juventude, o Gabriel já sabia que ele ia cavar. Você vê que o movimento dele é de esperar, ficar no meio, voltar e pegar. Então, o Gabriel já sabia, acabei de confirmar aqui. André Hernan

