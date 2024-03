Grêmio x Caxias: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Gaúcho

Nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), Grêmio e Caxias farão o jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho na Arena do Grêmio. Na partida de ida, o time de Renato Gaúcho se deu melhor e venceu por 2 a 1.

Amanhã, temos mais 90min de luta, de raça, de dedicação em busca da vaga na final do #Gauchão2024. Um momento decisivo de união - time no campo e tu na arquibancada, vibrando juntos. Tua presença é fundamental! Garante teu lugar nessa semifinal: https://t.co/3RTkn2idg6#GRExCAX pic.twitter.com/JPSScbHs4e ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 25, 2024

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Últimos cinco jogos

Grêmio: quatro vitórias e uma derrota



Caxias: três vitórias, uma derrota e um empate

Prováveis escalações

Grêmio: Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Du Queiroz e Pepê; Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa



Técnico: Renato Gaúcho

Caxias: Fabian Volpi; Marcelo, Denilson, Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Emerson Martins, Elyeser e Vitor Feijão; Tomas Bastos e Álvaro



Técnico: Argel Fuchs

Arbitragem

O duelo será apitado por Jean Pierre Gonçalves Lima, com os auxiliares Mauricio Coelho Silva Penna e Otavio Legramanti. Daniel Nobre Bins será o responsável pelo VAR.