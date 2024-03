Grêmio x Caxias: onde assistir e horário da semifinal do Campeonato Gaúcho

Do UOL, em São Paulo

O Grêmio recebe o Caxias, hoje (26), na Arena, às 21h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho.

A partida entre as duas equipes será transmitida pelo sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

O Grêmio chega para a partida em vantagem. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1, fora de casa, e pode até empatar para avançar à decisão.

O time treinado por Renato Gaúcho vive um bom momento. A equipe vem de três vitórias consecutivas — além do triunfo sobre o Caxias no jogo da ida, o Grêmio bateu Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé.

O Caxias, por sua vez, vem de eliminação recente. Antes do jogo de ida, a equipe empatou com o Bahia na segunda fase da Copa do Brasil, mas foi superada nos pênaltis.

Grêmio x Caxias -- Semifinal do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 26 de março de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Transmissão: sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)