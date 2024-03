Grêmio e Umbro lançam nova camisa com homenagem ao chimarrão; veja

Grêmio e Umbro comemoram 10 anos de parceria em 2024 e, juntos, lançam a nova camisa 2 da equipe. O manto celebra o chimarrão, bebida típica do torcedor gaúcho.

A nova camisa 2 do Grêmio tem gola polo e é branca, com grafismo que remete à erva do chimarrão dentro da cuia.

O uniforme leva, também, um patch especial com as palavras "Campo, Mate e Sol", valorizando ainda mais a bebida

O modelo está disponível nas versões masculina (atleta e torcedor), feminina, juvenil e infantil

Esta camisa marca um novo momento na relação do Grêmio e da Umbro com a torcida. Fizemos um quiz sobre camisas históricas e convidamos os torcedores que mais acertaram para participar do desenvolvimento das camisas 1 e 2. A ideia do chimarrão, assim como o desenho da camisa, foi uma cocriação Grêmio, Umbro e torcida.

Henrique Gutterres, Diretor de Marketing do Grêmio

Nesse décimo ano de parceria com o clube, celebramos na nova camisa 2 do Grêmio o chimarrão, que caminha junto com o torcedor em todos os seus momentos de vida. O gremista está sempre acompanhado de sua cuia e agora esses dois símbolos do povo Rio-Grandense estão mais unidos do que nunca

Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

