Futsummit: evento reúne Zico, Diego Ribas e presidentes de Fortaleza e Flu

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Museu do Amanhã, no Rio, será o palco (presencial) de um evento a partir de amanhã (27) que vai reunir nomes do futebol brasileiro, como Zico, Abel Braga e Diego Ribas.

O Futsummit 2024 vai até quinta-feira (28), a partir das 14h, de personalidades do futebol, dos negócios e do entretenimento. A ideia é compartilhar experiências e conteúdo, abrindo caminhos para networking e novos negócios. As palestras e discussões têm acesso virtual, com inscrições gratuitas.

Segundo a organização, o Futsummit é o maior evento online de futebol do mundo.

Quem vem?

Entre os ex-jogadores e técnicos confirmados estão Zico, Abel Braga, Bebeto, Ricardo Rocha e Diego Ribas, além de Carlos Vitor, técnico do Nova Iguaçu, sensação do Campeonato Carioca 2024.

Na lista de dirigentes, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, e o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni.

Tem ainda figuras da comunicação, como PVC, colunista do UOL, o comentarista Mauro Beting e o apresentador Benjamin Back.

A diretora jurídica do Fluminense, Roberta Fernandes, a diretora comercial de ativações e relações internacionais da SAF Botafogo, Paula Young, e a diretora de marketing e negócios da Federação Gaúcha de Futebol, Carla Larini, abordam a força feminina na indústria do futebol.

O Futsummit foi criado por Izabel Barbosa e o ex-goleiro do Flamengo, Getúlio Vargas. O UOL é parceiro de mídia do evento.

Como se inscrever

O evento tem a base presencial, no Museu do Amanhã, mas o foco é também é virtual. As inscrições para acesso online estão disponíveis por meio do site superfutsummit2024.com.br.

"O Futsummit tem um DNA de democratização, de inspiração. Sempre no online, 100% gratuito para qualquer pessoa, de qualquer lugar do planeta, que queira participar. Neste ano, no Museu do Amanhã, tem uma pegada de inovação, as palestras são no formato TED Talks, só que entre 18 a 20 minutos. Eu chamo de FUT talks", disse Getúlio Vargas.

A diretriz multidisciplinar do evento está dividida em trilhas de conteúdo, como gestão, marketing, liderança, jornalismo, direito desportivo, performance, carreira, entretenimento, inclusão social e ESG.

Programação

27 DE MARÇO

14h - Abertura

14h10 - Futebol e Legado - A História brasileira em Cinco Tempos - Mauro Beting

14h30 - A inclusão social através do esporte - Guilherme Schleder, Rosângela Santos e Giullia Penalber

15h - Do futebol ao entretenimento - Benjamin Back

15h20 - Como ídolos lideram - Abel Braga

15h50 - Os limites da Justiça Desportiva - Felipe Bevilacqua

16h20 - O esporte como marca - Bernardo Pontes, Bruno Brum e Victor Simpson

17h - Coffee Break

17h40 - Autoridade e Credibilidade no Esporte - PVC

18h - Band: o canal do Esporte - Rodolfo Schneider, André Marini, Viviane Groisman e Denis Gavazzi

18h40 - O projeto de conquista da América - Mário Bittencourt

19h10 - O impacto da influência digital - Daniel Trairagem, Igor Rodrigues e Tiago Se Ficar Puto É pior

28 DE MARÇO

14h - Nunca vai ser só futebol - Zico

14h30 - Momentos decisivos - Diego Ribas

14h50 - O patrocínio da SUPERBET e o case Morumbis - Eduardo Toni

15h30 - Educação e Esporte: uma parceria de sucesso - Renan Ferreirinha

15h50 - Casas de aposta como veículo de impulsionamento do mercado - Alexandre Fonseca, Marcelo Paz, Mário Bittencourt e Eduardo Toni

16h30 - De paparazzo a influenciador de esportes - Paparazzo Rubro-negro

16h50 - Coffee Break

17h30 - A ciência por trás das Apostas esportivas - Lucas Tylty

17h50 - A força feminina na indústria do futebol - Roberta Fernandes, Carla Larini e Paula Young

18h30 - Menino Gui

18h40 - O projeto de ascensão do Nova Iguaçu - Carlos Vitor

19h10 - Fortaleza: A gestão que alavancou o crescimento - Marcelo Paz

19h30 - 30 anos do Tetra - Ricardo Rocha e Bebeto