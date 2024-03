Fábio Santos, ex-Corinthians, é anunciado como comentarista da ESPN

A ESPN anunciou hoje (26) que Fábio Santos, ex-lateral esquerdo com passagens de sucesso por Corinthians e Atlético-MG, será o novo comentarista da emissora.

O que aconteceu

Estreia em amistoso do Corinthians. Fábio Santos participará da primeira transmissão na ESPN amanhã (27), às 20h, quando o clube alvinegro encara o Londrina-PR, na cidade de Cascavel (PR).

Anúncio foi feito pelo próprio Fábio Santos em um vídeo publicado nas redes sociais da emissora. O ex-lateral esquerdo se apresentou como "novo reforço" da emissora de TV fechada.

Ídolo do Corinthians, Fábio Santos foi revelado por rival. O ex-jogador, que se aposentou em 2023, começou a carreira no São Paulo, clube que defendeu profissionalmente até 2008. Além de Galo e Corinthians, ele ainda defendeu Cruzeiro, Santos e Grêmio no Brasil. Fora do pais, ele jogou por Kashima Antlers (JAP), Monaco (FRA) e Cruz Azul (MEX).