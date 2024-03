Ex-goleiro Chilavert faz declaração homofóbica sobre choro de Vini Jr: "Marica"

Nesta segunda-feira, José Luis Chilavert, ex-goleiro do Paraguai e campeão mundial com o Vélez Sarsfield, criticou e ofendeu de forma homofóbica o atacante Vinicius Júnior. A declaração do paraguaio veio após a entrevista coletiva realizada pelo brasileiro na véspera do amistoso do Brasil contra a Espanha, na qual ele chorou ao comentar sobre o racismo sofrido no país europeu e dizer que estava com "cada vez menos vontade de jogar". A partida entre as seleções será disputada nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

"Pão e circo. O primeiro a insultar e atacar os rivais é ele. Que não seja marica, o futebol é para homens", disse Chilavert na rede social "X", em comentário de uma publicação do jornalista argentino Juan Pablo Varsky.

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. ? José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

José Luis Chilavert é o segundo maior artilheiro da história entre goleiros, com 67 gols, atrás apenas do brasileiro Rogério Ceni, que balançou as redes 131 vezes.

Além disso, o ex-jogador de 58 anos ingressou na carreira política e se candidatou à presidência do Paraguai no ano passado, porém não conseguiu se eleger e recebeu apenas 0,7% dos votos.

O jogo entre Brasil e Espanha faz parte da campanha de impacto global de combate ao racismo promovida pela CBF e pela Real Federação Espanhola de Futebol. Símbolo da luta antirracista no futebol, Vinicius Júnior será o capitão da Seleção Brasileira no amistoso.