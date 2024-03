Eslovênia x Portugal: confira onde assistir e prováveis escalações do amistoso

Nessa terça-feira, Portugal e Eslovênia se enfrentam em amistoso às 16h45 (de Brasília), no Estádio Stozice. Anteriormente, a seleção portuguesa goleou a Suécia por 5 a 2, no Estádio D. Afonso Henriques, ao passo que os eslovenos ficaram no empate por 2 a 2 contra Malta, no National Stadium.

Onde assistir

O confronto terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Star+.

Como chegam as equipes

Eslovênia nos últimos cinco jogos: três vitórias (Irlanda do Norte, Cazaquistão e Estados Unidos), um empate (Malta) e uma derrota (Dinamarca).

Portugal nos últimos cinco jogos: cinco vitórias (Eslováquia, Bósnia Herzegovina, Liechtenstein, Islândia e Suécia).

Prováveis escalações:

Eslovênia: Oblak; Petar Stojanovic, Vanja Drkusic, Jaka Bijol e Jure Balkovec; Adam Gnezda Cerin, Jasmin Kurtic, Tomi Horvat e Jan Mlakar; Andraz Sporar e Benjamin Sesko.



Técnico: Matjaz Kek

Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Danilo Pereira e Diego Dalot; Rubens Neves, João Neves, Vitinha e Otávio; Cristiano Ronaldo e João Félix.



Técnico: Roberto Martínez

Arbitragem

O amistoso contará com a arbitragem de Irfan Peljto, da Bósnia-Herzegovina.