Dorival repete seleção e encara Espanha com Vini Jr. como capitão

Com Vini Jr de capitão, a seleção brasileira está escalada para o amistoso contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília).

O que aconteceu

O técnico Dorival Júnior vai repetir os titulares do jogo contra a Inglaterra, no sábado, quando o Brasil venceu por 1 a 0.

A seleção está escalada com: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

A seleção espanhola vai a campo com: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams e Morata.

Dorival opta por uma escalação sem centroavante de ofício e com um meio-campo reforçado.

Endrick começa mais uma vez no banco, mas Dorival deve dar mais minutos ao jogador no segundo tempo. Será a primeira atuação do atacante em sua futura casa, já que no segundo semestre ele será jogador do Real Madrid.

Dorival disse ontem (25) que estava dividido entre fazer mais testes visando à Copa América e dar mais consistência ao time, que fará o segundo jogo sob o comando dele.

Depois do amistoso contra a Espanha, não há mais jogos antes da convocação para a competição sul-americana.