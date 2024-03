Escalação do Corinthians: Romero se apresenta e fica à disposição para amistoso contra Londrina

O atacante Ángel Romero se apresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta terça-feira para o último treino do Corinthians antes do amistoso contra o Londrina, em Cascavel-PR. Em ritmo de preparação, parte do elenco realizou um treino integrado com a equipe sub-20, comandada por Danilo.

Para o amistoso contra o Londrina, o Corinthians não deve ter o zagueiro Félix Torres, que ainda não retornou após defender o Equador nesta data Fifa. As baixas certas são o lateral esquerdo Diego Palacios, que se encontra em estágio de transição após a realização de artroscopia no joelho, e o volante Maycon, que se recupera de lesão na coxa direita.

O volante Fausto Vera e o meia Igor Coronado se recuperaram de lesão e podem ser novidades na delegação do Alvinegro. A dupla pode, no entanto, ser preservada para os compromissos oficiais que se iniciam em abril. O Timão encara o Racing-URU, no dia 2, pela estreia da Copa Sul-Americana.

O provável time que iniciará o duelo contra o Londrina tem: Cássio; Fagner, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto, Wesley e Pedro Raul. A tendência é que ocorra muitas alterações na segunda etapa, com oportunidade para vários atletas do elenco.

Corinthians e Londrina se enfrentam nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Arnaldo Busato. A delegação segue viagem para Cascavel-PR na manhã do mesmo dia.

Veja como foi o treino

Nesta terça, os jogadores fizeram uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento no gramado. O elenco foi dividido em grupos. O técnico António Oliveira organizou um trabalho tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas com alguns atletas de olho no amistoso contra o Londrina, enquanto os demais participaram de um treino integrado com a equipe sub-20 do clube.