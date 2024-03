Endrick terá chance de jogar no Santiago Bernabéu antes de se apresentar ao Real Madrid: "Mais um sonho se realizando"

Depois de marcar o gol da vitória da Seleção Brasileira sobre a Inglaterra, por 1 a 0, no Estádio de Wembley, Endrick, atacante do Palmeiras, pode pisar no gramado do Santiago Bernabéu de forma oficial antes mesmo de se apresentar ao Real Madrid, sua futura equipe.

No fim de 2023, o jogador aproveitou as férias no Palmeiras depois de conquistar o título do Campeonato Brasileiro como protagonista, e esteve no centro de treinamento do clube merengue, e também na casa do Real Madrid, conhecendo o técnico Carlo Ancelotti, seus futuros companheiros de time. Lá, Endrick acompanhou a goleada do time de Madrid por 4 a 1 sobre o Villareal, pelo Campeonato Espanhol, no dia 17 de dezembro.

Agora com a camisa do Brasil, Endrick deixa claro qual será a satisfação em pisar pela primeira vez no Santiago Bernabéu como jogador. "É mais um sonho meu se realizando. Mais um grande palco, para duas grandes escolas do futebol mundial. Sei que a maioria estará torcendo pelo nosso adversário, mas sinto que vamos ser recebidos com muito carinho por todos", afirmou.

"Não tenho o que falar de tudo isso (conhecer o Santiago Bernabéu), é um sonho desde criança estar aqui, graças a Deus estou com minha família. Vai ser uma história grande daqui alguns meses", disse o atacante palmeirense aos canais oficiais do Real Madrid.

Endrick foi decisivo no duelo contra os ingleses após sair do banco de reservas aos 26 minutos do segundo tempo. A joia da base do Palmeiras começará novamente fora da escalação inicial, conforme revelado pelo técnico Dorival Júnior me coletiva realizada nesta segunda-feira. Contudo, deve ganhar mais minutos e, assim, pisar no Bernabéu pela primeira vez, de forma oficial.

O Palmeiras vendeu Endrick ao Real Madrid em dezembro de 2022. O jogador, porém, só se junta ao clube merengue em julho, quando completa 18 anos. Antes disso, o atleta ainda tem chance de conquistar o Campeonato Paulista pelo Verdão.

Endrick deve retornar ao clube no avião da presidente Leila Pereira, após a partida contra a Espanha, que acontece nesta terça, às 17h30 (de Brasília), com a expectativa de estar à disposição de Abel Ferreira para o duelo da semifinal. Na quinta-feira, o Palmeiras enfrenta o Novorizontino, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.