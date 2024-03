Endrick, Rodrygo e Vini Jr é o ataque da seleção na Copa de 2026, diz RMP

A seleção brasileira achou seu ataque titular para a Copa do Mundo de 2026: Rodrygo, Endrick e Vini Jr. É o que defendeu o colunista Renato Mauricio Prado no Fim de Papo após o empate por 3 a 3 do Brasil com a Espanha.

'Ataque da Copa de 2026 é Endrick, Rodrygo e Vini Jr': "Endrick tem que ser titular indiscutivelmente. É inacreditável o Dorival não ter percebido isso já no primeiro jogo. Ele entrou, mudou o jogo, fez o gol e o Dorival ainda assim voltou com Raphinha, que não está jogando nada. O Endrick é titular indiscutível, não vou dizer que é Endrick e mais 10, mas é Endrick, Rodrygo, Vini Jr, que não jogou bem hoje, e alguns jogadores que são obviamente titulares. O ataque da Copa de 2026 está aí, tem que botar para jogar, Rodrygo, Endrick e Vini Jr, esse é o ataque, qualquer coisa fora disse é invenção".

'Endrick é muito diferente': "E que personalidade do Endrick! Ele entra como se tivesse jogando uma pelada no quintal da casa dele. A primeira jogada dele já foi um passe para o Vini Jr que entrou na cara do goleiro, depois um passe de peito, olha, ele é um garoto muito, mas muito diferente. Pena para nós brasileiros que vai jogar mais dois meses aqui no Brasil e vai embora. A torcida do Real Madrid levantou no gol do Endrick, claro, afinal de contas, é o jogador deles que vai chegar no meio do ano".

