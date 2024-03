Endrick diz que sentiu 'leveza impressionante' em 1ª vez no Bernabéu

O atacante Endrick entrou no intervalo da partida entre Brasil e Espanha, que acabaria em empate por 3 a 3, e marcou em um de seus primeiros toques na bola. Foi a primeira vez do jogador no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, onde o atleta passa a jogar a partir do meio do ano.

Foi o segundo gol de Endrick com a camisa do seleção e ele admitiu certo nervosismo após marcar o primeiro, que deu a vitória na partida contra a Inglaterra. Quando subiu para jogar no Santiago Bernabéu, porém, o centroavante diz ter sentido uma "leveza impressionante".

Quando eu fiz o primeiro (contra a Inglaterra), só conseguia pensar no gol. Aquilo afetou um pouco na segunda bola que eu tive. Nesse jogo, eu entrei numa leveza impressionante, estava muito tranquilo, entrei no aquecimento para o Bernabéu. Eu antes só tinha ido nas escadas para tirar foto. Hoje, foi para jogar. Estou muito feliz, contente. No final, só veio a minha família. Só eles estiveram comigo quando eu estava numa fase não tão boa, quando as pessoas estavam me tacando pedras, me criticando. Eles conversaram comigo, me acolheram, transformaram minha cabeça. Agradeço a essas pessoas da minha vida e a Deus.

Endrick ainda revelou um pouco dos bastidores do discurso de Danilo e Vini Jr no vestiário antes da partida. Os dois falaram na necessidade de vencer.