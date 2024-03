Em estreia de Endrick no Bernabéu, madridistas podem ver trio brasileiro pela 1ª vez

A Seleção Brasileira irá enfrentar a Espanha nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília), em amistoso no Santiago Bernabéu. A partida deve marcar a estreia de Endrick no estádio de seu futuro time, o Real Madrid, e pode ser a primeira vez que o garoto de 17 anos, Rodrygo e Vinicius Júnior jogarão juntos.

Endrick já está vendido ao clube merengue pelo Palmeiras e se juntará aos outros dois atacantes brasileiros na equipe espanhola no início da próxima temporada europeia, em julho deste ano, quando completar 18 anos.

Apesar de os três terem atuado na vitória do Brasil sobre a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley, no último sábado, eles não estiveram juntos em campo. Quando Endrick entrou aos 26 minutos do segundo tempo, Rodrygo deixou o jogo.

Na estreia do jovem do Palmeiras na Seleção, em novembro do ano passado, na derrota para a Colômbia por 2 a 1, o trio também jogou. Porém, novamente em momentos distintos. Vinicius Júnior teve que ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão, e Endrick entrou apenas na etapa final.

Dorival já anunciou na coletiva desta segunda-feira que Endrick não será titular contra a Espanha, mas garantiu que ele terá seus primeiros minutos no Santiago Bernabéu.

"O Endrick não vai ser titular, mas vai dar alegrias a toda torcida do Real Madrid. Tem um futuro brilhante pela frente. A sua torcida o terá por muitos minutos dentro de campo. Podem aguardar", afirmou.