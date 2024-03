Eliminação para o Juventude no Gaúcho aumenta seca de títulos do Internacional

Nesta segunda-feira, o Internacional foi eliminado do Campeonato Gaúcho após empatar com o Juventude em 1 a 1 e ser derrotado nos pênaltis por 6 a 5. O resultado aumentou ainda mais a seca de títulos do Colorado, que não vence o Estadual há oito anos, desde 2016, e o último troféu no geral foi conquistado em 2017, na Recopa Gaúcha.

Além disso, o clube não chegou à final em nenhuma das últimas três edições do Gaúcho. O Inter também viu o Grêmio, seu principal rival, embalar uma sequência de seis títulos consecutivos na competição, que pode ser aumentada para sete em caso de conquista neste ano.

Outro destaque negativo para o Internacional é o rendimento em casa no mata-mata. Todas as suas últimas cinco eliminações foram no Beira-Rio: contra o Melgar, na Sul-Americana 2022; Caxias, no Gaúcho 2023; América-MG, na Copa do Brasil 2023; Fluminense, na Libertadores 2023; e Juventude, no Gaúcho 2024.

Agora, o Colorado se prepara para a estreia na Copa Sul-Americana, que será na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Belgrano, fora de casa.