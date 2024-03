Dorival vê valentia do Brasil contra Espanha, mas diz que faltou energia

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, valorizou a valentia do Brasil no amistoso contra a Espanha, que terminou em 3 a 3. O enredo do jogo teve a seleção saindo atrás por 2 a 0, recuperando, levando mais um gol e se salvando após um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. No meio disso tudo, o treinador reconheceu que faltou energia ao time para jogar melhor — até por ter enfrentado a Inglaterra no sábado.

"Uma seleção que já tem um conjunto muito bem definido. Treinador já conhece os movimentos. Saímos do Brasil há 10 dias e poucos acreditariam no que aconteceu. Jogamos ótimo jogo na primeira partida. Hoje nos faltou vitalidade, talvez de energia que gastamos no jogo anterior. Mesmo assim, equipe mostrou valentia e foi atrás do resultado", disse Dorival.

Problemas para marcar. "Espanha joga com posse. Demoramos a encontrar um posicionamento para anular a saída deles e a movimentação dos três homens de meio, que abasteciam os de fora, dois garotos muitos bons com características sul-americanas e que fizeram a diferença no jogo de hoje. Saímos com saldo positivo. Se fosse a primeira partida, teria outro nível porque nosso desgaste foi alto. Ficamos na dúvida entre repetir uma equipe que precisa de conjunto ou oxigenar".

E a falta do VAR para revisar os pênaltis para a Espanha? "Muito difícil. Próprio árbitro está na expectativa do VAR ajudar a definir. Percebi na marcação da primeira penalidade a dúvida dele, demorou 10 segundos para definir. Todos estão acostumados a jogarmos com apoio do VAR. Não há porque em um jogo desse nível não termos."

Escalação e mudanças. "Viemos de uma partida muito disputada e com poucos dias de recuperação além de viagem ontem. Resultado de tudo isso é muito positivo. Em poucos dias, o grupo assimilou uma ideia, entendeu o que queríamos na primeira partida. Hoje, no segundo tempo tivemos um esboço do que poderíamos ter feito logo na etapa inicial. Sofremos o terceiro gol e não desanimamos. Buscamos o empate. Pode-se questionar tudo, menos a capacidade e entrega dessa equipe".

Outras respostas de Dorival

Está satisfeito?

"Muito. Vocês esperavam uma atuação e um espírito guerreiro com o que tivemos hoje? Isso tudo conta. Um time que está em uma iniciação ainda".

Discurso de Danilo

"A entrega e o comprometimento mostraram o espírito do nosso time ao longo desses dez dias. Não imaginava uma resposta tão positiva em treinamentos. Todos buscando espaço e respeitando, mesmo nós tendo 26 atletas e cabem apenas 22 nos trabalhos. Cada um deu seu recado. Teremos um novo período de avaliações e observações, corrigirmos alguns detalhes e quando encontrarmos uma situação como essa, pensarmos no que fazermos. Atuação da primeira partida foi excelente e queremos daquele nível para cima".