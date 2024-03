Dorival repete escalação do Brasil para amistoso contra a Espanha em Madri; veja times

A Seleção Brasileira já está escalada para o amistoso diante da Espanha, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, em Madri. O técnico Dorival Júnior decidiu repetir o mesmo time que bateu a Inglaterra por 1 a 0, no último sábado, em Wembley.

Com isso, o autor do gol do Brasil na última partida, o atacante Endrick, do Palmeiras, inicia no banco de reservas. O trio de ataque titular terá Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior, que também será o capitão da equipe.

A escalação da Seleção tem: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha e Rodrygo.

BRASIL ESCALADO! ?? Saiu a escalação @cimedremedios para Brasil x Espanha! Vestindo a Amarelinha, a Seleção Brasileira entra em campo às 17h30, no Santiago Bernabéu! Vaaaaamossss! ??#BRAxESP #UmaSóPele pic.twitter.com/tzQ5GTb0A6 ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 26, 2024

Embalado pela vitória na estreia de Dorival, o Brasil tenta consolidar a recuperação com o novo comandante. O time vinha de três derrotas consecutivas nas Eliminatórias antes de vencer a Inglaterra, em Londres.

O jogo com a Espanha será marcado por ações de combate ao racismo, tendo Vinícius Júnior, do Real Madrid, como figura central dessa luta. Na véspera da partida, ele deu entrevista coletiva e, emocionado, disse ter "cada vez menos vontade de jogar".

Do outro lado, os espanhóis vêm de derrota para a Colômbia, por 1 a 0, em amistoso disputado na última sexta-feira. O país, comandado por Luis de la Fuente, ocupa o oitavo lugar no ranking de seleções da Fifa.

A Espanha vai a campo com: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Rodri, Dani Olmo e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams e Morata.

? ??????? | ¡¡ASÍ SALIMOS ANTE BRASIL!! ? Este es el once inicial que presenta Luis de la Fuente para enfrentarse a la ????????? en el Santiago Bernabéu.#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/Bxfn8SeFer ? Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 26, 2024

A bola rola daqui a pouco, a partir das 17h30 (de Brasília), no Estádio do Real Madrid. Será a primeira vez que o trio Endrick, Vinícius Júnior e Rodrygo poderá atuar junto no palco do futuro clube do palmeirense. O árbitro da partida é o português António Nobre, auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia. Não haverá VAR.