Dorival elogia Endrick após empate com a Espanha, mas pede calma: "Precisamos ter cuidado"

O jovem atacante Endrick foi o nome da Seleção na vitória sobre a Inglaterra, no último sábado, marcando o gol que deu a vitória ao Brasil em Wembley. Nesta terça-feira, contra a Espanha, ele iniciou no banco de reservas e só entrou no segundo tempo, balançando as redes no empate por 3 a 3 no Santiago Bernabéu.

Após a partida, o técnico Dorival Júnior foi questionado por ter deixado o jogador do Palmeiras no banco no começo do jogo. Ele rasgou elogios ao garoto de 17 anos e destacou seu crescimento, mas pediu calma.

"É de muita importância esse momento do Endrick. Vamos ter calma, paciência, para que ele ganhe os componentes para termos uma equipe equilibrada com três ou quatro atacantes, como foi hoje", explicou o comandante.

"Acho que é um garoto que promete muito, vem numa crescente há algum tempo, sendo protagonista dos momentos finais do Campeonato Brasileiro do ano passado. Fez partidas decisivas e brilhantes. Nós temos que tomar o cuidado suficiente para que o tenhamos em campo e ele continue sendo decisivo como já vem sendo. Tem uma característica única, de estar com a bola sempre à disposição, pela sua colocação, mobilidade. E pela sensibilidade de área que tem. É um jogador que, se completar essa formação, pode vir a ser um atleta diferenciado", acrescentou.

Já vendido ao Real Madrid, Endrick tomou as manchetes dos veículos internacionais com os gols marcados nos jogos do Brasil. Ele irá se transferir ao clube merengue em julho, quando completar a maioridade. Enquanto isso, ele segue atuando pelo Palmeiras.

Já Dorival Júnior encerra sua primeira Data Fifa à frente da Seleção de maneira invicta. Ele obteve uma vitória e um empate em duas partidas. Contratado para o lugar de Fernando Diniz, o ex-treinador do São Paulo é a grande aposta da CBF para dirigir a equipe na Copa América, que se inicia em junho, nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira agora volta a campo no amistoso contra o México, marcado para 8 de junho. Em seguida, o time enfrenta o Estados Unidos, no dia 12 de junho, em jogo que antecede a estreia na Copa América, contra a Costa Rica.