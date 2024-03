Dorival devolveu a vontade de torcer para a seleção brasileira, diz Trajano

Em apenas dois jogos no cargo, Dorival Jr devolveu ao torcedor brasileiro a vontade de torcer pela sua seleção, afirmou José Trajano no Fim de Papo. Ele destacou a raça e a coletividade do Brasil no empate eletrizante com a Espanha.

'Dorival volta ao Brasil orgulhosamente satisfeito': "A virtude do Dorival Jr, que também não é a oitava maravilha do mundo, é ser simples. Ele nem gosta que digam que ele faz um arroz com feijão bem temperado, mas é verdade, ele armou direitinho, manteve o time da vitória contra a Inglaterra, mudou no segundo tempo e volta para o Brasil cheio de si. É porque ele não é muito prosa, tem um jeitinho de andar meio de lado, mas volta ao Brasil orgulhosamente satisfeito com o trabalho que dele começou a realizar na seleção brasileira".

'Dorival devolveu ao torcedor a vontade de torcer pela seleção': "Ele também devolveu ao torcedor brasileiro a vontade de torcer novamente pela seleção. Foram dois jogos com times com mais moçada, com mais vontade de ganhar, se impondo mais. Se não foi entusiasmante, foi muito legal ver essa moçada em ação, com camisa azul em um jogo e amarela no outro. O trabalho dele começou bem, não é uma maravilha, mas agora temos um time para dar início ao trabalho.

