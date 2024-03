Coudet defende Robert Renan após cavadinha errada: 'Sou responsável'

O Internacional investiu pesado nesta temporada, mas acabou eliminado pelo Juventude na semifinal do Gauchão, nos pênaltis. Um dos vilões do revés colorado foi Robert Renan, que desperdiçou sua cobrança ao tentar uma cavadinha. Apesar disso, o treinador Eduardo Coudet saiu em defesa do zagueiro.

"A verdade é que eu não sabia disso [Robert Renan tinha batido de cavadinha na Rússia]. Na lista dos cobradores que passamos para chutar, passamos até o sexto, que era o Bruno. Depois, os jogadores que escolheram. Não quero dar responsabilidade para um menino de 20 anos. Não conversei com ele sobre o porquê que ele tomou essa decisão", disse em entrevista coletiva após o jogo.

"O tema agora é não ter chegado na final. Obviamente sou o responsável, mas acho que poderíamos ter ganhado tranquilamente os dois jogos. Não sei quantas foram as chances de gol que desperdiçamos, mas não vou tirar o mérito do time rival, que, obviamente não está na final por acaso. Sinto que por detalhes não vamos jogar a final", acrescentou.

Gabriel tinha escolhido o lado errado e mesmo assim ainda pegou o pênalti de Robert Renan

Gabriel tinha escolhido o lado errado e mesmo assim ainda pegou o pênalti de Robert Renan

Cavadinha não é novidade para Robert Renan

Em julho de 2023, Robert Renan, que havia deixado o Corinthians alguns meses antes, foi um dos destaques do Zenit no título da Supercopa da Rússia. Na decisão de pênaltis, contra o CSKA, o jovem teve a frieza de converter sua batida com uma cavadinha e garantir o troféu para sua equipe.

Robert Renan na final da Supercopa da Rússia, pelo Zenit: cavou, fez o gol de pênalti e garantiu o título



Transmissão com @PVC



Hoje perdeu pelo Inter

Robert Renan é uma das dez contratações do Internacional para este ano. O jogador ainda pertence ao Zenit, mas está emprestado ao time gaúcho até o fim de 2024.

Com a eliminação no Estadual, o time de Coudet só volta a campo na próxima terça-feira, em confronto com o Belgrano, da Argentina, em jogo válido pela fase de grupos da Sul Americana.