Coringa? Por que Beraldo ri antes dos jogos da seleção e Liga dos Campeões

Beraldo chamou a atenção do mundo ao aparecer sorrindo de orelha à orelha durante a execução do Hino Nacional no amistoso entre Brasil e Inglaterra. O gesto, porém, não representa apenas felicidade.

O que aconteceu

Beraldo sorri como o "Coringa" em um exercício mental. Ele aprendeu a técnica com um coach em 2023, quando ainda estava no São Paulo, e agora exercita na seleção e no PSG, especialmente na Liga dos Campeões.

Diferentemente do personagem vilão do Batman, o sorriso não esconde a tristeza. A tática é uma forma de se concentrar antes de a bola rolar.

O sorriso se soma a um olhar para frente ou para cima e peito estufado, sinais de uma pessoa confiante. A técnica começa no vestiário e termina instantes antes do apito inicial.

Outro hábito do zagueiro do PSG é "desligar" antes de um jogo. Ele evita ver outras partidas de futebol e tenta se concentrar ao máximo para evitar qualquer insegurança.

Para quem me chama de louco quando eu dou risada no hino, é isso. É um trabalho mental que eu venho fazendo para entrar mais tranquilo nos jogos. É um trabalho que faço para não entrar tão ansioso em jogos decisivos e vem dando certo

Beraldo

Personalidade

O zagueiro de 20 anos surpreendeu o técnico do PSG, Luis Enrique, pela rápida adaptação. Assim como ocorreu no São Paulo com o próprio Dorival Júnior, Beraldo não tomou conhecimento da concorrência.

Ele se apresentou no dia 1, foi relacionado no dia 3 e já estreou no dia 7 de janeiro. Desde então, só ficou menos tempo em campo do que Mbappé. O PSG pagou 20 milhões de euros (R$ 107 mi) na maior venda de um zagueiro na história.

O que eu mais gosto dele é a inteligência na hora de ler as situações. Está tranquilo com a bola, gera passes por dentro e por fora, rouba a bola dos adversários. É inteligente sem bola contra atacantes mais rápidos e fortes. É de uma personalidade muito grande, sem dúvida. Estamos encantados. É estranho que se adapte com tanta facilidade. Parece parisiense, está adaptado muito rapidamente e estou feliz

Luis Enrique

Revanche?

Provável titular contra a Espanha no amistoso de hoje, no Santiago Bernabéu, Beraldo enfrentará novamente alguns jogadores da Real Sociedad.

O zagueiro ganhou ainda mais destaque no PSG durante os jogos contra a Sociedad na Liga dos Campeões. Os franceses ganharam ambos os jogos: 2 a 1 e 2 a 0.

Álex Remiro, Le Normand, Zubimendi, Merino e Oyarzabal representarão a Real Sociedad contra o Brasil. Após sorrir no Hino Nacional, Beraldo tentará levar a melhor outra vez.