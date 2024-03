Contra o Novorizontino, Weverton pode alcançar a marca de 150 jogos no Allianz Parque

A noite do goleiro Weverton pode ser especial, nesta quinta-feira, quando o Palmeiras enfrenta o Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. à disposição do técnico Abel Ferreira, o arqueiro pode chegar a 150 jogos pelo clube em sua casa.

Caso entre em campo, alcançará a marca do zagueiro Carnera, ficando na sétima posição do ranking de atletas com mais jogos na casa alviverde, somando os períodos de Parque Antarctica, Estádio Palestra Itália e Allianz Parque. Carnera defendeu o Verdão entre 1933 e 1942, somando 302 jogos.

Weverton disputa sua sétima temporada com a camisa do Verdão. O atleta chegou ao clube em 2018 e soma, até o momento 347 jogos. Tendo conquistado de forma rápida sua posição de titular, o goleiro de 36 anos conquistou 11 títulos: três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Nessa temporada, Weverton disputou 11 jogos, todos como titular. Ele ficou de fora apenas nas vitórias contra o Red Bull Bragantino e São Bernardo, ambas por 1 a 0, na fase de grupos do Campeonato Paulista. Em ambas ocasiões, o técnico Abel Ferreira optou por poupar alguns atletas. Na primeira ocasião, devido à decisão da Supercopa, e depois pelo jogo anteceder um clássico contra o Corinthians.

Mesmo com a temporada no início, o goleiro sofreu altos e baixos. Em alguns jogos, Weverton teve atuações bem abaixo em relação do que vinha apresentando nos últimos tempos. As críticas cresceram, principalmente após o empate no Derby, depois de o Verdão sofrer o empate quase no último lance devido ao que foi colocado como uma falha do goleiro.

Superando as dúvidas, o goleiro busca permanecer debaixo das traves do Palmeiras. Em busca do tricampeonato consecutivo do Paulistão, o Verdão quer manter sua invencibilidade na competição diante do Novorizontino. A equipe, que teve a melhor campanha na fase de grupos do Estadual, tem nove vitórias e quatro empates até o momento.