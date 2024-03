Corinthians volta a disputar amistoso depois de mais de quatro anos

OCorinthians voltará, amanhã, contra o Londrina, a disputar um amistoso depois de mais de quatro anos. O duelo será disputado em Cascavel (PR), às 20h (de Brasília).

A última vez que o Timão fez um amistoso foi em janeiro de 2020, pela Florida Cup, tradicional torneio de pré-temporada. Naquela edição, a equipe comandada por Tiago Nunes venceu o New York City por 2 a 1 e posteriormente perdeu para o Atletico Nacional pelo mesmo placar.

Desde então, o Alvinegro disputou apenas partidas oficiais, sem contar jogos-treinos realizados no CT Dr. Joaquim Grava, sem transmissão, em período de pré-temporada.

Nesse intervalo sem confrontos oficiais, por conta da eliminação no Campeonato Paulista, uma preocupação da comissão técnica é dar ritmo de jogo aos atletas. O tempo para treinar é bem visto, mas há um entendimento que os jogadores se motivam mais em cenários competitivos.

O Corinthians marcou um jogo-treino contra o Santos na Vila Belmiro para a última sexta-feira, que acabou cancelado por conta de um acidente na Rodovia Anchieta. A delegação do Timão pegou a estrada, mas teve que voltar ao CT por conta do incidente.

A tendência é que o único amistoso do Corinthians nesse período seja com o Londrina, que está na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe voltará a disputar um jogo oficial no dia 2 de abril, contra o Racing-URU, fora de casa, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.