Com James e Ríos titulares, Colômbia vence amistoso contra Romênia

Nesta terça-feira, a Colômbia venceu o amistoso contra a Romênia por 3 a 2, no estádio Cívitas Metropolitano, em Madri. James Rodríguez, do São Paulo, e Richard Ríos, do Palmeiras, foram titulares, mas foi Arias, do Fluminense, que marcou um dos gols do jogo. Córdoba e Asprilla anotaram os outros tentos colombianos, e Hagi e Tanase fizeram para os romenos.

A Colômbia encerra a Data Fifa com duas vitórias nas duas partidas que disputou. A Romênia fecha o período de amistosos com um empate e uma derrota.

Os colombianos voltam a campo no dia 8 de junho, para amistoso contra os Estados Unidos, antes da Copa América. A Romênia faz frente com a Bulgária, no dia 4 de junho, também em amistoso.

A Colômbia inaugurou o placar no início da partida, aos seis minutos. O atacante Jhon Córdoba recebeu cruzamento de Mojica e cabeceou no canto para marcar o primeiro dos colombianos em Madri.

A seleção colombiana chegou ao segundo gol ainda no primeiro tempo. Aos 35 minutos, Jhon Arias, do Fluminense, bem posicionado na área, aproveitou passe de Luis Díaz e bateu na saída do goleiro para ampliar o marcador.

A Colômbia manteve o ritmo na segunda etapa e, aos 34 minutos, chegou ao terceiro gol. Asprilla recebeu passe de Santiago Arias e bateu no canto para vencer o goleiro romeno mais uma vez.

Não contente com o resultado, a Romênia foi ao ataque e descontou aos 39 minutos. Hagi saiu cara a cara com o goleiro colombiano e finalizou para marcar o primeiro gol dos romenos no jogo. Dez minutos depois, Tanase marcou o segundo da seleção romena, mas não conseguiu evitar a derrota.