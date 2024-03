Com Gómez em campo, Palmeiras faz penúltimo treino antes de jogo da semifinal do Paulistão

O Palmeiras fez na manhã desta terça-feira o penúltimo treino antes da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília). A novidade foi a presença do zagueiro Gustavo Gómez, que iniciou o processo de transição física e participou de toda atividade com o restante do elenco.

Na Academia de Futebol, o elenco realizou atividades específicas dos sistemas ofensivo e defensivo, além de um trabalho tático em campo reduzido ensaiando situações de jogo determinadas pela comissão de Abel Ferreira.

O elenco segue desfalcado dos convocados para a data Fifa: o atacante Endrick (Seleção Brasileira), o zagueiro Murilo (Seleção Brasileira) e o meio-campista Richard Ríos (Seleção Brasileira) só retornam na quarta-feira após os últimos amistosos. O trio voltará ao Brasil junto da presidente do clube Leila Pereira, chefe da delegação brasileira.

Além deles, o Verdão também ainda não conta com os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito). O zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo) também deve seguir como baixa.

O Palmeiras vai em busca de sua quinta final seguida das cinco últimas edições do Paulistão, de olho no tricampeonato consecutivo do torneio.

Os comandados de Abel Ferreira buscam também manter a invencibilidade na temporada. No Estadual, a equipe teve nove vitórias e quatro empates. Ainda, na primeira fase ficou na liderança geral, com 28 pontos, garantindo a vantagem de decidir os jogos eliminatórios em casa.