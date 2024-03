Com gol polêmico no fim, Alemanha busca virada e vence Holanda em amistoso

A Alemanha encerrou a Data Fifa com mais uma vitória. Nesta terça-feira, a equipe derrotou a Holanda por 2 a 1, em amistoso que ocorreu em Frankfurt. Os gols alemães foram anotados por Mittelstadt e Fullkrug, enquanto Veerman fez para os holandeses.

Com a vitória, a seleção alemã se despede da Data Fifa com 100% de aproveitamento. O time também venceu a França por 2 a 0. A Holanda amarga a derrota depois de vencer a Escócia por 4 a 0 no primeiro amistoso.

A Alemanha volta a campo no dia 3 de junho, para amistoso contra a Ucrânia. Os holandeses enfrentam a seleção canadense no dia 6 de junho.

A Holanda aproveitou erro da Alemanha na saída de bola e abriu o marcador da partida, logo aos três minutos do primeiro tempo. Depay tomou a bola após lateral mal cobrado pela seleção alemã e arrancou até a área. O atacante levantou a cabeça e cruzou para Veerman, na meia-lua, bater de primeira no canto de Ter Stegen.

Mas a Alemanha reagiu rapidamente ao gol sofrido. Aos 10 minutos, em jogada ensaiada de escanteio, o lateral Mittelstadt acertou lindo chute no ângulo da meta holandesa. A bola ainda tocou no travessão antes de morrer nas redes de Verbruggen.

Após um segundo tempo equlibrado, foi a Alemanha que tomou a frente do placar. Depois de cobrança de escanteio, aos 40 minutos, Fullkrug dsviou a bola de cabeça e o goleiro Verbruggen fez a defesa. Após revisão do VAR, foi confirmado que a bola ultrapassou a linha e o gol foi legal.