Com gol de Son, Coreia do Sul supera Tailândia pelas Eliminatórias Asiáticas

A Coreia do Sul venceu a Tailândia por 3 a 0 nesta terça-feira, fora de casa, em partida válida pela quarta rodada da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. Os gols do jogo foram marcados por Lee Jae-sung, Son Heung-min, atacante do Tottenham, e Park Jin-seop.

Com o resultado positivo, os visitantes ocupam a primeira colocação do Grupo C das Eliminatórias, com dez pontos em quatro jogos. Já os mandantes permanecem na terceira posição, com quatro pontos.

A Coreia do Sul entra em campo novamente no dia 6 de junho, contra Singapura, fora de casa, pela quinta rodada da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. Já a Tailândia enfrenta a China, no mesmo dia, também longe de seus torcedores.

A Coreia do Sul fez jus ao favoritismo e pressionou a Tailândia desde o início do jogo, não demorou muito e a equipe visitante abriu o placar. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Gue-sung Cho recebeu livre na área, driblou o goleiro e finalizou, a bola ia lentamente para as redes, mas antes de entrar Jae-Sung Lee tocou para garantir o gol.

No segundo tempo, a Coreia do Sul manteve o ímpeto demonstrado na etapa inicial e ampliou aos nove minutos. O craque Son Heung-min recebeu grande passe de Kang-in Lee, avançou com a bola na área, pedalou para a esquerda e finalizou rasteiro no meio das pernas do goleiro Patiwat Khammai.

Já no fim da partida, aos 37 minutos da etapa complementar, Jin-seob Park aumentou a vantagem dos sul-coreanos. Jin-su Kim cruzou pela esquerda, Min-jae Kim cabeceou para o meio-campista, que chutou firme na pequena área para fazer o terceiro e último gol do jogo.