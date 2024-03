Com dois de Diego Costa, Grêmio vence o Caxias e será rival do Juventude na final do Gaúcho

Nesta terça-feira, em sua Arena, o Grêmio voltou a vencer o Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho, desta vez pelo placar de 3 a 2. Assim, com o placar agregado em 5 a 3, o Imortal chega a sua sétima final consecutiva, sendo campeão das seis anteriores. Diego Costa foi o grande destaque da equipe neste confronto, deixando mais dois gols na competição.

Na final, o Tricolor enfrentará o Juventude que, na última segunda-feira, eliminou o Internacional nos pênaltis. A partida de ida está marcada para este sábado.

O Caxias, por sua vez, volta aos gramados apenas no dia 20 de abril, quando recebe, no Estádio Centenário, às 12h (de Brasília) o Athletic Club pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro Série C.

O Grêmio abriu o placar aos 20 minutos da primeira etapa. Pepê achou Pavón em um grande lançamento, que cruzou para a área. Diego Costa apareceu, livre de marcação, e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

Os mandantes ampliaram a vantagem aos 29 minutos. Após lançamento, Diego Costa escorou de cabeça para Gustavo Nunes, que avançou e tocou, em profundidade, para Cristaldo. O camisa 19 do Imortal acertou o canto direito do gol.

Aos 39 minutos, ainda do primeiro tempo, Diego Costa marcou novamente para o Grêmio. O atacante recebeu cruzamento feito por João Pedro, dominou a bola com o peito, limpando a marcação e deslocou o goleiro com o pé direito.

Nos acréscimos, aos 49 minutos, Mayk acertou a cabeça do jogador do Caxias com um chute e o árbitro apresentou o cartão vermelho diretamente.

O Caxias descontou aos 13 minutos da etapa complementar. Em cobrança de escanteio, a bola foi desviada em direção ao gol gremista e Caíque Santos fez bela defesa. Mas, Vitor Feijão aproveitou rebote em cima da linha e cravou o primeiro dos visitantes no jogo.

Aos 20 minutos, Renato Gaúcho colocou Soteldo em campo. O camisa 7 não atuava desde sua lesão no no músculo adutor longo da coxa direita, sofrida no dia 31 de janeiro contra o Juventude.

O segundo do Caxias ocorreu aos 36 minutos. Após jogada pela direita, João Pedro recebeu na grande área e chutou para a defesa de Caíque Santos, porém, no rebote, Tomas Bastos conseguiu diminuir a diferença no placar.