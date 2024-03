Com De la Cruz e Viña titulares, Uruguai é derrotado pela Costa do Marfim em amistoso

Na tarde desta terça-feira, em amistoso internacional, o Uruguai perdeu para a Costa do Marfim por 2 a 1, em duelo realizado no Estádio Félix-Bollaert, na França. O gol uruguaio foi marcado por Federico Viñas, enquanto um gol de Mathías Olivera (contra) e um de Guéla Doué deram a vitória aos marfinenses.

Os uruguaios De la Cruz e Viña, do Flamengo, foram titulares da seleção comandada por Marcelo Bielsa. Arrascaeta e Canobbio (Athletico-PR) entraram com o decorrer do segundo tempo. Já Ignacio Laquintana, do Red Bull Bragantino, não saiu do banco.

Agora, o Uruguai deve seguir se preparando para a da Copa América, que terá início em junho deste ano e será realizada nos Estados Unidos. Do outro lado, a Costa do Marfim segue na disputa pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026.

O jogo

A Costa do Marfim, atual campeã da Copa Africana de Nações, começou a partida pressionando o Uruguai, e abriu o placar aos oito minutos. Singo apareceu pelo lado direito e cruzou para dentro da grande área. A bola foi desviada por Mathías Olivera e o goleiro Santiago Mele não conseguiu fazer a defesa: 1 a 0.

Com 31 minutos, os marfinenses tiveram chance de ampliar, mas desperdiçaram. Diakité recebeu de Bamba na entrada da área e tentou a finalização, mas a marcação chegou a tempo de atrapalhar o chute. Com isso, Mele fez defesa tranquila.

Um minuto depois, De la Cruz viu que o Uruguai estava com dificuldades para criar oportunidades de gol e arriscou de fora da área, mas a bola passou à direita do gol marfinense. Foi aos 39 minutos que o meia de fato assustou: em boa cobrança de falta, obrigou o goleiro Fofana espalmar para escanteio.

Após a volta do segundo tempo, o Uruguai quase marcou um golaço. Valverde recebeu cruzamento vindo do lado direito e tentou um voleio, mas mandou a bola para fora.

Com 21 minutos, foi a vez da Costa do Marfim levar perigo novamente e quase ampliar a vantagem. A defesa uruguaia foi sair jogando e errou. O ataque marfinense recuperou a bola, mas parou em boa defesa do goleiro Mele.

E foi aos 31 minutos da segunda etapa que o Uruguai empatou o placar. Canobbio recebeu de Arrascaeta pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Federico Viñas deixar tudo igual no placar.

Mas aos 38, a Costa do Marfim fez o que foi o gol da vitória. Após cobrança de escanteio, Guéla Doué acertou um belo voleio para dar a vitória a sua seleção.