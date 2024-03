Com assistência de Mbappé, França vence Chile de virada em amistoso

Nesta terça-feira, no Orange Vélodrome, a França venceu o Chile por 3 a 2 em amistoso internacional. A seleção contou com atuação decisiva de Kylian Mbappé, que deu uma das assistências para a equipe virar a partida.

A França volta aos gramados já para a estreia da Eurocopa, no dia 17 de junho, contra a Áustria na Merkur Spiel-Arena, às 16h (de Brasília). Já o Chile, no dia 21 de junho, encara o Peru, no AT&T Stadium, pela primeira rodada da Copa América.

Une ???????? pour terminer le rassemblement ? Les Bleus l'emportent 3??-2?? face au Chili ??#FRACHI | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/oU4BMbVlsl ? Equipe de France ?? (@equipedefrance) March 26, 2024

O Chile abriu o placar aos 6 minutos da primeira etapa. Após receber assistência de Mauricio Isla, Marcelino Núñez conseguiu vencer o goleiro francês.

Porém, a seleção francesa garantiu a virada ainda nos primeiros 45 minutos. Aos 19, Mbappé achou Fofana que não desperdiçou e empatou a partida. Kolo Muani, aos 25 minutos, precisou da assistência de Theo Hernández para finalizar forte e marcar o segundo gol francês no jogo.

Aos 27 minutos da etapa complementar, Kolo Muani fez bela joga pela esquerda, invadiu a área e encontrou Giroud, livre de marcação. O atacante, de perna direita, cravou o terceiro da França.

O Chile reagiu aos 37 minutos. Darío Osório aproveitou erro na saída de bola da França, carregou e disparou um foguete no canto inferior esquerdo de Maignan.