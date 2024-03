'Colocou o Bernabéu no bolso': Endrick cai nas graças da imprensa espanhola

Autor do segundo gol da seleção brasileira no empate por 3 a 3 contra a Espanha, Endrick voltou a ser manchete nos principais jornais da Espanha.

O que aconteceu

Com apenas quatro minutos em campo, Endrick deixou sua marca no Santiago Bernabéu. O atacante empatou o jogo para o Brasil, então por 2 a 2, após entrar no intervalo do amistoso.

Diante do oportunismo, a joia brasileira virou manchete nos maiores jornais da Espanha. Endrick chamou atenção por marcar em sua estreia na casa do Real Madrid, seu futuro clube.

O jornal "Sport" destacou o fato de Endrick ter "colocado o Bernabéu no bolso". A publicação elogiou também o faro de gol do jovem: "O atacante vem demonstrando ter um dom especial para gols durante a passagem da seleção pelo Velho Continente".

Já o "Marca" citou o "caso de amor de Endrick com o gol". O periódico elogiou a maturidade do brasileiro: "O atacante dá a impressão de ter jogado toda a vida com os profissionais".

Endrick segue em alta

O "AS" também dirigiu palavras positivas ao futuro atacante do Real Madrid. "Não conseguiu pensar em melhor forma de estrear naquela que será sua próxima casa do que marcando um gol".

Para fechar, o "Mundo Deportivo" citou o gol de Endrick, mas focou no entrevero do atacante com Cucurella. "Claro, eles [árbitros] o perdoaram pela necessária expulsão após um chute sem bola em Cucurella".