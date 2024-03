'Cheguei no meio do furacão do goleiro Bruno', diz Diogo sobre época de Fla

Diogo falou sobre sua curta passagem pelo Flamengo e relembrou o clima no clube em sua chegada, alguns dias após a prisão do goleiro Bruno. O ex-atacante disse que ninguém tocava no assunto.

O que aconteceu

Na avaliação de Diogo, o silêncio também era uma forma de os atletas se protegerem do mau momento vivido dentro de campo pela equipe. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que foi ao ar ontem (25).

O time não estava tão bem naquela época. Tinha cobrança. Foi um ano bem complicado para o Flamengo. Eu cheguei lá e, dez dias antes, o Bruno tinha sido preso. [...] Mas foi um ano complicado. Ninguém tocava no assunto. Parece que, como o momento não era bom no campo, também era uma forma de se proteger. Já não estava bom no campo, estava pior fora. E era natural. Não era combinado.

Diogo admitiu que este é um dos poucos temas que viu jogadores evitando nos vestiários. No entanto, o ex-atacante opinou que não havia motivos para comentar o caso.

Eu não me recordo de ninguém falando do Bruno. No futebol, a gente fala, a gente conversa. E eu não me lembro de ninguém tocando no assunto. E foi uma coisa muito complicada. Acho que não tinha porque comentar

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.

