CBAt convoca seleção para o Mundial de Marcha Atlética por Equipes

A Confederação Brasileira de Atletismo convocou na tarde desta terça-feira os atletas que representarão o país no Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipes, que será disputado no dia 21 de abril, em Antalya, na Turquia. Foram chamados 14 atletas - seis no feminino e oito no masculino.

Viviane Lyra, Érica Sena, Caio Bonfim e Matheus Gabriel de Correia foram convocados para os 20 km e para a maratona de revezamento misto. O Mundial servirá de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris na maratona e cada país poderá ter até duas duplas na França, em agosto.

Dentre eles, Viviane, Érica e Caio já estão classificados para os 20 km da Olimpíada, já que alcançaram os índices mínimos exigidos pela World Athletics para a especialidade (provas individuais).

Além disso, Caio Bonfim e Viviane Lyra foram premiados no último domingo os melhores atletas do ano no Prêmio Melhores do Ano do Atletismo, dentre todas as provas da modalidade.

"Eles são inspiração para os jovens marchadores. O Caio é um exemplo fora e dentro das competições", frisou Wlamir.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

"Tenho certeza que os brasileiros lutarão pela vaga olímpica do revezamento. Não coloco pressão nos atletas, mas acredito na classificação", disse Wlamir. "É uma expectativa enorme. Espero que nossa marcha atlética faça história em Antalya. O Brasil tem o privilégio de contar com excelentes marchadores", comentou o presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos.

Por fim, ele deixou as boas-vindas aos convocados.

"Sejam muito bem-vindos à Seleção Brasileira. Para a nossa equipe principal: Paris é logo ali e sei que vocês vão brilhar. Para as categorias de base parabéns, aproveitem a oportunidade para fazer resultados e por estar nesse ambiente fantástico que é um Mundial."

Confira todos os atletas convocados

Feminino



Viviane Lyra (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - 20 km e maratona em revezamento misto



Érica Sena (Pinheiros-SP) - 20 km e revezamento misto



Gabriela de Souza Muniz (CASO-SF) - 20 km



Mayara Vicentaner (IABC-SC) - 20 km



Gabrielly dos Santos (FECAM/ASSERCAN-PR) - 20 km



Thaliane Miranda Cruz (PM Colombo-PR) - 10 km Sub-20

Masculino



Caio Bonfim (CASO-DF) - 20 km e maratona em revezamento misto



Matheus Gabriel Correa (AABLU-SC) - 20 km e revezamento misto



Lucas Mazzo (CASO-DF) - 20 km



Max Batista dos Santos (CASO-DF) - 20 km



Paulo Henrique Ribeiro (IABC-SC) - 20 km



Klaubert Ferreira de Franca (CASO-DF) - 10 km - Sub-20



João Paulo Nobre de Oliveira (AMBSM-CE) - 10 km - Sub-20



Santiago Gonzalez Urbina (CASO-DF) - 10 km - Sub-20