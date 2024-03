Calleri tem contrato até 2026, mas não pretende encerrar carreira no São Paulo

Um dos grandes nomes da história recente do São Paulo, Calleri tem contrato até o final de 2026 e ainda não preocupa a diretoria Tricolor em relação a uma renovação. Apesar disso, o atleta de 30 anos parece já estar planejando sua aposentadoria fora do time paulista.

Durante uma live, o centroavante garantiu que quer pendurar as chuteiras justamente no clube em que foi revelado, o All Boys, que atualmente disputa a Segunda Divisão do Campeonato Argentino.

"Não vou me aposentar no São Paulo. Vou me aposentar no clube que sou torcedor, que é o clube que me revelou. Não tenho nenhuma dúvida", comentou.

Temporada de título e marcas históricas para Calleri, agora o segundo maior artilheiro estrangeiro do Tricolor, com 62 gols, atrás apenas do uruguaio Pedro Rocha (119), e maior goleador estrangeiro do São Paulo no Brasileirão, com 35 gols.

Calleri foi lançado das categorias de base ao profissional do All Boys em 2013. Não demorou muito para o atleta ganhar destaque nacional, já que no ano seguinte foi vendido ao Boca Juniors.

Após defender o Boca por pouco mais de uma temporada, Calleri chegou ao São Paulo para sua primeira passagem, curta, de menos de seis meses, antes de rumar à Europa, onde fedendeu o West Ham, da Inglaterra, além de Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna, da Espanha.

O jogador retornou ao Tricolor em 2021 e foi fundamental na conquista do título inédito da Copa do Brasil em 2023, marcando o gol da vitória são-paulina sobre o Flamengo, no primeiro jogo da decisão, no Maracanã. Calleri tinha contrato com o São Paulo até 2025, entretanto, acabou ampliando por mais um ano no começo de 2023.

Pelo time do Morumbi, Calleri volta a campo no dia 4 de abril, quando estreará na Libertadores de 2024 buscando marcar ainda mais seu nome na história do São Paulo. O Talleres, da Argentina, será o adversário da ocasião.