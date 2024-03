Botafogo mira a contratação do técnico português Pedro Martins

O Botafogo continua em busca de um novo técnico. Após Quique Setién ter tido o seu nome exposto, outro comandante também foi procurado pelo clube: Pedro Martins.

O português está atualmente no Al-Gharafa, do Catar. Pedro Martins já trabalhou com o atacante Tiquinho Soares no Olympiacos, da Grécia, e é bem visto pela alta cúpula botafoguense.

Recentemente Pedro Martins também teve seu nome ventilado no São Paulo após a saída do técnico Dorival Júnior para assumir a Seleção Brasileira. O Tricolor, no entanto, preferiu apostar em um profissional menos tarimbado: Thiago Carpini.

O americano John Textor prioriza Pedro Martins por seu estilo ofensivo. O dono da SAF quer manter a filosofia de o Botafogo jogar para frente, figurando como um time agressivo.

Textor intensificou as conversas por um novo técnico nos últimos dias. O Botafogo quer ter um nome definido que possa ter tempo de conhecer o elenco antes do início do Campeonato Brasileiro e, sobretudo, a Libertadores, principal objetivo do clube na atual temporada.