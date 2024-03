Boavista x Botafogo: confira prováveis escalações e onde assistir à final da Taça Rio

Atual campeão, o Botafogo abre a decisão da Taça Rio, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando visita o Boavista no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela primeira partida da final. O Glorioso eliminou o Sampaio Corrêa nas semifinais com dois triunfos por 2 a 1. Já o Boavista fez 3 a 1 na Portuguesa em casa, após empate por 1 a 1 na ida.

A partida vai ter transmissão da Band e do BandSports. O Canal GOAT também vai passar o jogo no YouTube.

Dessa vez nenhum dos times têm a vantagem do empate. Assim, se as duas partidas terminarem em igualdade, ou com triunfos trocados por diferença igual de gols, o campeão será conhecido na disputa de pênaltis. O jogo da volta será neste domingo, no Estádio Nilton Santos.

Fábio Matias, treinador do Botafogo, sabe que as prioridades do time são competições maiores como a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim não abre mão da conquista da Taça Rio.

"Sempre que o Botafogo entra em campo joga com o pensamento de conquistar a vitória e mostramos isso nos confrontos com o Sampaio Corrêa. Assim vamos encarar com o máximo de seriedade esta decisão", disse o treinador.

O comandante do Botafogo não quis antecipar a escalação que pretende mandar a campo. Mas, como ainda falta uma semana para a estreia na Copa Libertadores, é provável que use alguns titulares no confronto.

Pelo lado do Boavista, uma mudança na comissão técnica. O técnico português José Quadros assume o comando do time após a saída de Filipe Cândido, seu compatriota que pediu demissão para assumir o comando do União de Leiria de Portugal. O treinador não antecipou a escalação, mas vai manter a base que vem atuando.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA X BOTAFOGO

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)



Data: 27 de março de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 19h30(de Brasília)



Árbitro: Alexandre Tavares de Jesus (RJ)



Assistentes: Thiago Soares Pinto (RJ) e Júlio César Gaudêncio (RJ)



VAR: Paulo Renato Silva Coelho (RJ)

BOAVISTA: André Luiz, Pablo Maldini, Sheldon, Gabriel ALmeida e Alysson Vinicius; William Oliveira, Ryan Guilherme, Crystopher e Mateus Ludke; Jeffinho e Matheus Lucas

Técnico: José Quadros

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Hugo; Gregore, Tchê Tchê e Raí; Emerson Urso, Janderson e Diego Hernández

Técnico: Fábio Matias