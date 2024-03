Bellingham marca no fim, e Inglaterra arranca empate com a Bélgica em amistoso em Wembley

Na tarde desta terça-feira, a Inglaterra arrancou um empate em 2 a 2 com a Bélgica em amistoso internacional. Tielemans (2x) balançou as redes para os belgas, enquanto Toney e Bellingham marcaram para os ingleses. A partida foi disputada no estádio de Wembley.

Agora, as duas equipes terão mais alguns meses de preparação para a Eurocopa, que será disputada em junho deste ano. A Inglaterra está no Grupo C, com Sérvia, Dinamarca e Eslovênia. Já a Bélgica figura na chave E, com Eslováquia e Romênia.

O jogo

Com dez minutos de jogo, a Bélgica abriu o marcador. Pickford saiu jogando errado e Onana ficou com a bola no meio-campo. O volante tocou para Tielemans, que viu o goleiro mal posicionado e arriscou de fora da área. O belga chutou rasteiro, no canto direito, e fez o gol.

Cinco minutos depois, porém, a Inglaterra conseguiu um pênalti, que foi posteriormente confirmado pelo VAR. Bellingham enfiou para Toney dentro da área e o camisa 17 foi derrubado por Vertonghen. Na cobrança, o atacante não desperdiçou e deixou tudo igual.

Com 19 minutos, a Bélgica chegou com perigo novamente. Doku fez grande jogada pelo lado esquerdo e invadiu a grande área. O atacante do Manchester City cortou para o meio e finalizou, mas parou em defesa de Pickford.

E a Inglaterra até conseguiu a virada, mas teve seu gol anulado. Após cobrança de escanteio na segunda trave, Lewis Dunk escorou para o meio da área e Bowen cabeceou para o fundo das redes. No entanto, após checagem do VAR, foi constatado que o camisa 18 estava impedido.

E, assim, quem chegou ao segundo gol primeiro foram os belgas. Após lançamento, Lewis Dunk errou ao tentar tirar e Lukaku ficou com a bola. O atacante adentrou a área e cruzou de três dedos para Tielemans, que chegou de peixinho para marcar o gol da virada: 2 a 1.

No segundo tempo, o jogo deu uma esfriada e teve menos chances criadas. A Inglaterra, porém, tentou uma pressão final e conseguiu o empate com Bellingham. O meia recebeu de James Maddison dentro da área e finalizou rasteiro para fechar o placar em 2 a 2.