Bayern pode fazer proposta de mais de R$ 500 milhões por Ronald Araújo, do Barcelona

Ronald Araújo vem sendo um dos grandes destaques do Barcelona nas últimas temporadas e é peça fundamental no esquema de Xavi. As atuações do zagueiro parecem estar chamando a atenção do Bayern de Munique, que pode fazer uma proposta milionária pelo atleta.

A informação é do jornal espanhol Marca, que diz que o clube alemão estaria disposto a pagar até 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) para contar com o uruguaio. A publicação ainda indica que não existe uma proposta formal, mas que um intermediário levou a oferta ao Barcelona.

O time da Catalunha também tem conversas para estender o contrato de Ronald Araújo até o fim de 2029. O vínculo atual entre as partes é válido até 2026.

Em entrevista ao Mundo Deportivo nos últimos dias, Joan Laporta, presidente do Barcelona, revelou como estão indo as negociações para a renovação com o jogador.

"Araújo está muito integrado. Acontece que às vezes a comunicação não chega onde precisa. Refiro-me às negociações. Acho que isso já está resolvido de alguma forma porque houve alguma distorção na hora de comunicar tudo o que tínhamos em mente para Ronald"

Ronald Araújo tem 25 anos e entraria na lista de zagueiros de baixa idade que receberam investidas do Bayern recentemente. De Ligt, hoje com 24 anos, e Upamecano, com 25, foram contratados pelos alemães. A equipe também conta com os defensores Min-jae Kim e Eric Dier em seu plantel.