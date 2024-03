Barbeiro da seleção volta a palco em que 'deu sorte' a Rodrygo e Vini Jr

Amigo pessoal de Rodrygo e Vinicius Jr, o barbeiro Yurizin acompanha a delegação da seleção brasileira no retorno ao palco onde ajudou a "consagrar" a dupla do Real Madrid.

O que aconteceu

Yuri Alexandre é de Santos e atende Rodrygo desde a época do atacante como Menino da Vila. Ele, que também é próximo de Yuri Alberto, desenvolveu amizade com o jogador e começou a carreira cortando o cabelo atletas da base de times da região. Na época, cobrava R$ 5 só para bancar o material.

O barbeiro viajou a Madri em 2019 para a estreia da então promessa pelo Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Foi a primeira vez viajando para o país, e ele ficou hospedado com os familiares da joia santista.

Yurizin é amigo e barbeiro de Rodrygo Imagem: Reprodução/Instagram/Yurizin13

Ele cortou o cabelo de Rodrygo e também deixou Vini Jr "na régua" antes da partida contra o Osasuna. O atacante ex-Flamengo estava em sua segunda temporada no clube espanhol, mas vinha enfrentando a desconfiança e até vaias da torcida do Real.

Yurizin "deu sorte" a ambos, que marcaram na vitória por 2 a 0. Vini se emocionou após o gol, tirando um fardo dos ombros, e Rodrygo balançou a rede com pouco mais de um minuto em campo. O barbeiro lembrou de uma brincadeira feita pelo pai de Vini após o duelo: "Agora vai ter que morar aqui com a gente, chegou trazendo sorte".

Vinicius Junior se emociona em comemoração de gol em Real Madrid x Osasuna Imagem: VI Images via Getty Images

Um dos momentos mais marcantes para mim foi a 1ª vez que fui para Madri, para casa do Rodrygo. Ia ser o primeiro jogo dele no Bernabéu, era naquela fase do Vini em que estavam pegando no pé dele, que não estavam saindo tantos gols. Cheguei lá, cortei o cabelo do Rodrygo e depois o do Vini. No dia seguinte, gol do Vini e o 1º do Rodrygo. Esse dia foi sem palavras, comemorei muito. Claro que não é por minha causa causa, é mérito deles, mas podemos dizer que levei um pouco de sorte, sim. Yuri Alexandre

Rodrygo comemora gol do Real Madrid contra o Osasuna Imagem: REUTERS/Juan Medina

Ele agora retorna ao estádio do Real sendo o "barbeiro da seleção". O profissional, que já esteve com a delegação brasileira na Copa do Qatar, foi até Londres atender os jogadores convocados por Dorival antes da vitória sobre a Inglaterra, e viajou junto novamente para o amistoso contra a Espanha.